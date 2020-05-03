Хулиганские фото 64-летней Андрейченко с подушкой вместо одежды произвели фурор в Сети

Москва, 3 мая. Советская актриса Наталья Андрейченко, известная главной ролью в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», решилась поучаствовать в популярном челлендже с подушкой. Пикантные фото 64-летняя артистка опубликовала в Instagram.

На кадрах актриса предстает совершенно обнаженной, прикрывшись только одной подушкой, как того требуют условия флешмоба. Таким образом она решила отметить свой день рождения.

«Сегодня мой день рождения, и я решила похулиганить! Совсем немного», — подписала снимки Андрейченко.

Снимок произвел настоящий фурор в Сети. Подписчики бурно отреагировали на появление в необычном виде своей любимой актрисы.

«С Днем Рождения, Наталья Эдуардовна! Говорите, творите, живите, пожалуйста», «Хулиганка-тропиканка! С Днем Рождения, моя обожаемая! Любви, любви и любви!» — восхитились смелостью артистки фолловеры.

Андрейченко не так часто мелькает в медиапространстве. Актриса ведет довольно затворнический образ жизни в Мексике, куда переехала еще в 2009 году. Однако в марте нынешнего года артистку задержала местная полиция из-за связи с центром духовных практик, в котором она снимает свои видео для онлайн-курсов. Позже выяснилось, что один из роликов знаменитость пыталась сделать в неположенном месте, передает Федеральное агентство новостей.