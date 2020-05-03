Адвокат раскрыла происхождение многочисленных квартир Федосеевой-Шукшиной

Москва, 3 мая. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина имеет недвижимость не только в России, но и за рубежом. Об этом рассказала юрист Юлия Вербицкая.

Недавно артистка рассказала о том, что ее супруг продюсер Бари Алибасов обманом приобрел права собственности на одну из ее квартир, которую позже переписал на своего помощника. Шокирующее признание актриса сделала в эфире программы «Секрет на миллион».

Позднее стало известно, что Федосеева-Шукшина владеет недвижимостью в России, Болгарии и Финляндии. Московское жилье на улице Бочкова, в котором актриса обитала со своим мужем писателем Василием Шукшиным, было приватизировано ей вместе с дочерями Ольгой и Марией. Продав дачу литератора, артистка приобрела квартиры в Сергиевом Посаде и Шуе, в одной из которых сейчас проживает внук Василий.

Недвижимость в Болгарии она приобрела совместно с дочерью Марией, а апартаменты в Финляндии появились благодаря поклоннице Вере Рейникайнен, но принадлежат внучке Анне.

Другая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга проживает в Петербурге в квартире, которая досталась артистке от матери.

На дачи, одну из которых актриса приобрела в союзе с Алибасовым, она ездит редко.