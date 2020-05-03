Доктор Комаровский объяснил, может ли противогаз защитить от коронавируса

Москва, 3 мая. Противогаз способен обезопасить от заражения, однако данное средство индивидуальной защиты очень неудобно использовать. Свою оценку данного устройства в защите от опасной инфекции дал телеведущий, врач Евгений Комаровский.

Комаровский рассказал, что сегодня в Интернете можно найти массу советов о том, что необходимо носить противогаз. По его словам, авторами данных заявлений являются люди, которые сами никогда в жизни не носили это средство защиты. Врач уверен, что один поход в магазин заставит навсегда отказаться от столь необычного метода защиты от вирусов.

Доктор подчеркнул, что противогаз является весьма надежной вещью, которая обеспечивает защиту не только дыхательных путей, но и кожного покрова лица. Однако неудобство в использовании остается его существенным недостатком. Комаровский советует использовать традиционные защитные маски и придерживаться стандартных правил безопасности.

К последним относятся соблюдение дистанции между людьми во время пребывания в общественных местах, соблюдение гигиены, а также отказ от прикосновений к носу и глазам.

Кроме того, доктор посоветовал внимательно следить за своим здоровьем и обращаться к медикам при повышении температуры, проблемах с дыханием и кашле.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 мая масочный режим ввели в 48 регионах России. Согласно постановлениям, ношение защитных средств необходимо в общественных местах в обязательном порядке, передает «Дейта».