Москва, 3 мая. Эстрадная певица Надежда Бабкина после выписки из больницы не может вернуться к полноценному образу жизни.

Недавно артистку выписали из больницы, где она почти месяц проходила курс лечения от пневмонии. При этом более семи дней Бабкина провела в медикаментозной коме, в ходе которой состояние певицы стабилизировалось. В настоящее время Бабкина восстанавливается после болезни.

Врачи прописали артистке антидепрессанты и успокоительное. Певица соблюдает строгий режим и выполняет все рекомендации медиков, чтобы поскорее восстановиться и приступить к работе.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 243 тысяч человек.

В России зафиксировано более 134 тысяч случаев, 1280 человек скончались. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.