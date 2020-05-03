В Совфеде объяснили отказ Боснии и Герцеговины от помощи РФ проделками «заморских хозяев»

Российская Федерация не пытается никому навязывать свою помощь в борьбе с эпидемией коронавируса и не станет держать обиду на страны, которые в силу тех или иных причин от нее отказались. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Так он прокомментировал выступление члена президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, который объявил, что его государство самостоятельно справится с дезинфекцией, а помощь России назвал нежеланной. Это заявление стало логичным продолжением запрета, наложенного министром безопасности страны на въезд российских военных вирусологов, которые должны были очистить от коронавируса город Мостар. Таким образом, Босния и Герцеговина в последний момент отказалась от поддержки РФ в борьбе с COVID-19, хотя прежде все договоренности по данному вопросу были достигнуты между правительствами обеих стран.

«Хочу напомнить, что примерно об этом же говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров, когда заявил о том, что очень многие страны хотят получить помощь российских профессионалов, но им запрещают просить ее «старшие товарищи» (под которыми, разумеется, имеются в виду руководители ЕС и НАТО). Нам об этом хорошо известно, так что мы не удивляемся», — сказал Климов.

Лавров не имел в виду именно Боснию и Герцеговину, когда делал свое заявление: масса государств, причем находящихся в непосредственной близости от РФ, не в состоянии справиться с коронавирусом, и их единственная надежда — это Россия. Тем не менее, продолжил сенатор, их преследующие собственные политические интересы «хозяева» готовы ради этого положить на алтарь множество человеческих жизней, которые были бы спасены, окажись наши вирусологи поблизости.

Парламентарий также объяснил причины метаний руководства Боснии и Герцеговины — ведь сперва оно готово было принять поддержку Российской Федерации.

«Они видели, сколь эффективными были действия наших военных медиков в Сербии, и их ориентированные на народ политики решили по примеру своего соседа обратиться к нам, — сказал собеседник ФАН. — Однако другая часть элиты посчитала, что надо действовать в интересах «заморских хозяев», которые и сами никому не помогают, и другим не дают. У них в элитах, как и много где еще, раскол. Так что, когда доминируют силы, ориентированные на Вашингтон, страна придерживается одного курса, а когда США «заплюхаются» в собственных проблемах и им становится не до маленьких европейских стран, ситуация совершенно другая».

По словам Климова, основные координаторы «антироссийского курса» ослабили вожжи в Европе, поскольку поглощены проблемами у себя дома, в Соединенных Штатах.

«Как только уменьшается эта заокеанская «опека», так у всех сразу появляется здравый смысл, — делает вывод сенатор. — Но если западные кураторы еще имеют силы (как в Боснии и Герцеговине), они будут его проявления пресекать. В этом нет ничего нового».

Напомним, по состоянию на 3 мая всего в мире выявлен 3 311 041 случай заболевания COVID-19. При этом 1 082 792 человека вылечились, а 242 904 погибли. Число заболевших в России — 134 687 (16 639 выздоровели, 1 280 скончались).