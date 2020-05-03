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В Совфеде объяснили отказ Боснии и Герцеговины от помощи РФ проделками «заморских хозяев»

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В Совфеде объяснили отказ Боснии и Герцеговины от помощи РФ проделками «заморских хозяев» Российская Федерация не пытается никому навязывать свою помощь в борьбе с эпидемией коронавируса и не станет держать обиду на страны, которые в силу тех или иных причин от нее отказались. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Так он прокомментировал выступление члена президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, который объявил, что его государство самостоятельно справится с дезинфекцией, а помощь России назвал нежеланной. Это заявление стало логичным продолжением запрета, наложенного министром безопасности страны на въезд российских военных вирусологов, которые должны были очистить от коронавируса город Мостар. Таким образом, Босния и Герцеговина в последний момент отказалась от поддержки РФ в борьбе с COVID-19, хотя прежде все договоренности по данному вопросу были достигнуты между правительствами обеих стран.

«Хочу напомнить, что примерно об этом же говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров, когда заявил о том, что очень многие страны хотят получить помощь российских профессионалов, но им запрещают просить ее «старшие товарищи» (под которыми, разумеется, имеются в виду руководители ЕС и НАТО). Нам об этом хорошо известно, так что мы не удивляемся», — сказал Климов.

Лавров не имел в виду именно Боснию и Герцеговину, когда делал свое заявление: масса государств, причем находящихся в непосредственной близости от РФ, не в состоянии справиться с коронавирусом, и их единственная надежда — это Россия. Тем не менее, продолжил сенатор, их преследующие собственные политические интересы «хозяева» готовы ради этого положить на алтарь множество человеческих жизней, которые были бы спасены, окажись наши вирусологи поблизости.

В Совфеде объяснили отказ Боснии и Герцеговины от помощи РФ проделками «заморских хозяев»

Парламентарий также объяснил причины метаний руководства Боснии и Герцеговины — ведь сперва оно готово было принять поддержку Российской Федерации. 

«Они видели, сколь эффективными были действия наших военных медиков в Сербии, и их ориентированные на народ политики решили по примеру своего соседа обратиться к нам, — сказал собеседник ФАН. — Однако другая часть элиты посчитала, что надо действовать в интересах «заморских хозяев», которые и сами никому не помогают, и другим не дают. У них в элитах, как и много где еще, раскол. Так что, когда доминируют силы, ориентированные на Вашингтон, страна придерживается одного курса, а когда США «заплюхаются» в собственных проблемах и им становится не до маленьких европейских стран, ситуация совершенно другая».

По словам Климова, основные координаторы «антироссийского курса» ослабили вожжи в Европе, поскольку поглощены проблемами у себя дома, в Соединенных Штатах.

«Как только уменьшается эта заокеанская «опека», так у всех сразу появляется здравый смысл, — делает вывод сенатор. — Но если западные кураторы еще имеют силы (как в Боснии и Герцеговине), они будут его проявления пресекать. В этом нет ничего нового».

Напомним, по состоянию на 3 мая всего в мире выявлен 3 311 041 случай заболевания COVID-19. При этом 1 082 792 человека вылечились, а 242 904 погибли. Число заболевших в России — 134 687 (16 639 выздоровели, 1 280 скончались).

В Совфеде объяснили отказ Боснии и Герцеговины от помощи РФ проделками «заморских хозяев»

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