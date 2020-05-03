Помпео заявил, что распространение коронавируса началось из лаборатории в Ухани

Вашингтон, 3 мая. Белый дом обладает достаточным объемом доказательств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Американский дипломат пояснил, что в курсе гипотез о природном происхождении COVID-19, однако, по его словам, многие эксперты уверены в обратном.

«Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане. <…> Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир», — заявил Помпео.

Глава Госдепартамента не ответил на вопрос о том, было ли распространения коронавируса намеренным или это произошло случайно. Он добавил, что американская администрация ищет ответы на эти вопросы.

«Мы пытаемся направить группу (экспертов. — Прим. ФАН) туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ», — пояснил госсекретарь США.

Ранее стало известно, что вирус SARS-CoV-2 могли создать специалисты из США. Версию об американском следе подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.