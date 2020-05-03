Найден способ борьбы с неизлечимыми формами рака

Москва, 3 мая. Американские ученые создали микрочастицы, которые позволяют иммунной системе бороться с раковыми опухолями. Об этом сообщает научный журнал Science Advances.

Исследователи из Гарвардского университета сконструировали микрочастицу, которая получила название «рюкзак». Частица способна связываться с поверхностью макрофагов и регулировать их фенотип. Благодаря этому иммунная система может без ущерба для себя продолжать борьбу со злокачественными опухолями. Ученые провели успешные испытания на мышах. При этом исследователи отмечают, что данный метод демонстрирует эффективность даже в тканях рака молочной железы.

Ранее стало известно, что ученые нашил ген, который отвечает за регенерацию клеток сердца в человеческом организме. Исследователи из Великобритании, Италии и Австралии изучили гены, которые отвечают за развитие рака в организме человека. При этом ученые установили, что один из этих генов запускает процесс регенерации клеток сердца. Исследователи отмечают, что после сердечного приступа происходит ослабление сердечной мышцы, что в конечном итоге приводит к смерти. Однако сделанное исследователями открытие свидетельствует о том, что клетки сердца человека имеют способность регенерации.