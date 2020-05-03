Памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде отреставрирован. События дня. ФАН-ТВ

Глава Роспотребнадзора считает, что ограничения могут быть продлены
россияне продолжат нарушать режим самоизоляции в майские праздники, нас, скорее всего, ждет вторая волна заболеваемости и продление ограничительных мер. Такое мнение высказала сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [меры]. А если не начнем, то сможем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — заявила руководитель Роспотребнадзора.
В свою очередь, главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов считает, что прямо сейчас нужно ввести более жесткие карантинные меры и наказания за нарушение этих мер.
«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше», — уверен Сергей Бойцов.
Он добавил, что при оценке статистики надо ориентироваться на количество ежесуточно госпитализируемых. Тогда получается, что даже в Москве их число «меняется незначительно». Главные потенциальные жертвы — люди из групп риска. Нарушают же самоизоляцию в основном «лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как у всех риском инфицирования. По мнению Бойцова, основная причина роста выявленных случаев коронавируса кроется в увеличении количества проводимых тестов. Но заболеваемость растет в регионах, как следствие недостаточной дисциплинированности людей. При этом Бойцов уверен, что эпидемия закончится естественным образом.
«SARS (атипичная пневмония) 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS (Ближневосточный респираторный синдром) в 2013 году — три с половиной месяца. <…> Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — считает гендиректор НМИЦ кардиологии.
В мире прошла акция #HeroesShineBright («Герои сверкают ярко»)
Весь мир выразил врачам признательность за самоотверженную борьбу с эпидемией. Символическая акция #HeroesShineBright («Герои сверкают ярко») стала международной и прокатилась по всем частям света. Накануне вечером зажглась интерактивная часть фасада Останкинской телебашни в Москве. На здание вывели надпись «Спасибо героям, спасибо врачам». И это лишь малая доля. К акции присоединились Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, парижская Эйфелева башня, Бурдж-Халифа в Объединенных арабских Эмиратах, Си-Эн Тауэр в Канаде, башня Макао в Китае и множество других.
В Волгограде отреставрирован памятник «Родина-мать зовет!»
«Родина-мать», наконец-то, свободна от строительных лесов. В Волгограде завершили реставрацию великого монумента. Это, к слову было первое обновление огромной скульптуры за все время ее существования (а возвели ее, напомним, в 1967 году). Торжественное открытие, намеченное на конец апреля, перенесли из-за коронавируса. В ходе работ были заменены все стальные канаты, которые удерживают скульптуру на опорной плите, отреставрирована наружная поверхность монумента, его очистили от загрязнений, отработали трещины. Реставрацию приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
К слову сегодня прошла очередная репетиция парада к 9 мая. В этот раз совместную тренировку проводили военнослужащие авиации России и Армении, сегодняшний прогон можно считать генеральным. Самолеты и вертолеты взлетали с авиационной военной базы Эребуни. Впервые в демонстрационном пролете были задействованы экипажи современных истребителей Су-30СМ Вооруженных Сил Армении. Пилоты истребительной авиации на Миг-29 и Су-30СМ, штурмовой на Су-25 и армейской авиации на вертолетах Ми-8МТВ пролетели над мемориалом «Мать Армения» в парке Победы, после чего летчики современных Миг-29 выполнили фигуры высшего пилотажа с отстрелом 75 тепловых ловушек над Вечным огнем. В День Победы воздушный парад начнется в 10 часов утра.