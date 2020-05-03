Памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде отреставрирован. События дня. ФАН-ТВ

Глава Роспотребнадзора считает, что ограничения могут быть продлены

россияне продолжат нарушать режим самоизоляции в майские праздники, нас, скорее всего, ждет вторая волна заболеваемости и продление ограничительных мер. Такое мнение высказала сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [меры]. А если не начнем, то сможем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — заявила руководитель Роспотребнадзора.

В свою очередь, главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов считает, что прямо сейчас нужно ввести более жесткие карантинные меры и наказания за нарушение этих мер.

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше», — уверен Сергей Бойцов.

Он добавил, что при оценке статистики надо ориентироваться на количество ежесуточно госпитализируемых. Тогда получается, что даже в Москве их число «меняется незначительно». Главные потенциальные жертвы — люди из групп риска. Нарушают же самоизоляцию в основном «лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как у всех риском инфицирования. По мнению Бойцова, основная причина роста выявленных случаев коронавируса кроется в увеличении количества проводимых тестов. Но заболеваемость растет в регионах, как следствие недостаточной дисциплинированности людей. При этом Бойцов уверен, что эпидемия закончится естественным образом.