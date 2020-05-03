Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Состоялась генеральная репетиция парада Победы российской и армянской авиации. ФАН-ТВ

55
0 Оставить комментарий

На военной базе Эребуни вблизи Еревана военные России и Армении провели совместную генеральную репетицию пролета военной авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пилоты самолетов Миг-29, Су-30СМ, Су-25 и вертолетов Ми-8МТВ пролетели над мемориалом «Мать Армения» в парке Победы. Затем экипажи Миг-29 выполнили фигуры высшего пилотажа с отстрелом 75 тепловых ловушек над Вечным огнем.

«9 мая в 10 часов утра мы пройдем воздушным парадом, строем из вертолетов и самолетов над Вечным огнем у мемориального комплекса «Мать Армения», тем самым увековечив память всех воинов, павших в боях Великой Отечественной войны», — сказал старший летчик Ми-8МТВ авиабазы ЮВО в Армении Руслан Бердюгин.

Новости партнеров

Новости партнеров