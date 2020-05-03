Состоялась генеральная репетиция парада Победы российской и армянской авиации. ФАН-ТВ

На военной базе Эребуни вблизи Еревана военные России и Армении провели совместную генеральную репетицию пролета военной авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пилоты самолетов Миг-29, Су-30СМ, Су-25 и вертолетов Ми-8МТВ пролетели над мемориалом «Мать Армения» в парке Победы. Затем экипажи Миг-29 выполнили фигуры высшего пилотажа с отстрелом 75 тепловых ловушек над Вечным огнем.