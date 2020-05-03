Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» завершил боевые учения в Черном море

Киев, 3 мая. Флагман военно-морских сил Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны страны.

В пресс-службе заявили, что фрегат выполнил ряд учебно-боевых задач, в том числе по прицельной стрельбе из корабельной артиллерийской установки.

«Перед экипажем стояли непростые задачи практических стрельб из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожения условного противника с зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки – АК-630», — говорится на сайте оборонного ведомства Украины.

Подчеркивается, что экипаж успешно справился со всеми поставленными задачами. Уточнятся, что на этих учениях флагман впервые за несколько лет провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16, предназначенного для установки пассивных радиоэлектронных помех.

Ранее представители украинских военно-морских сил неоднократно заявляли, что страна вернет себе контроль над Черным морем. Военные убеждают, что у них есть для этого все необходимые средства, однако фрегат «Гетман Сагайдачный» является единственным крупным кораблем украинского флота.

Напомним, что считающийся флагманом ВМСУ и именующийся в украинских СМИ «главным кораблем страны» фрегат был заложен в 1990 году в Керчи как пограничный сторожевой корабль. Переданный после раздела черноморского флота Украине, он был переименован в «Гетмана Сагайдачного» и переклассифицирован во фрегат.