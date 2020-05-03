Главные новости 3 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 3 мая.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии. Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными антироссийские санкции.

Эксперты связали большое число летальных исходов с недостатком витамина D. Британские ученые раскрыли новую причину высокой смертности от коронавируса.

Ранее украинские власти продлили запрет на ввоз российских товаров до конца текущего года. Украинцев возмутил российский лук на полках киевского супермаркета.

Упадок сил и изменение вкусовых ощущений являются главными симптомами коронавирусной инфекции. Врач назвал главный признак заражения коронавирусом.

Китайские эксперты уверены, что строящийся военный корабль сможет бросить вызов ВМС США. Sohu объяснило, почему российский авианосец «Москва» станет «морским царем».

Дроздов говорит, что у него есть правило: подсказывать неверную дорогу, если к нему обращаются на русском языке. Львовский журналист Дроздов рассказал, как обманывает не говорящих на «мове» россиян.

Эрдоган признался Трампу в беспомощности и теперь ожидает кредитную линию от ФРС США. Дайджест важных новостей Турции за неделю: 27 апреля – 2 мая 2020 года.

Российский телеведущий Александр Мясников призвал россиян «соблюдать меру» в работе на даче во время майских праздников. Доктор Мясников назвал угрозы майских праздников для дачников.

Юлианна Караулова опубликовала видео с зажигательным танцем, на котором показала волосатые ноги возлюбленного. Певица Караулова удивила подписчиков волосатыми ногами.

Иностранный актер фильма провел трансляцию картины в Facebook, его подписчики были восхищены увиденным. Реализм в фильме «Шугалей» вызвал восхищение у иностранного зрителя.