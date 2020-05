Поклонники обеспокоились из-за состояния 82-летнего Кончаловского

Сегодня хочу сказать пару слов о тех привычках и навыках, которые я советую приобрести людям, стремящимся быть культурными. Ведь что такое культура? Культура – это то, что мы делаем изо дня в день. #кончаловский #выборкончаловского

A post shared by Андрей Кончаловский (@andrei_konchalovsky) on Apr 30, 2020 at 10:49am PDT