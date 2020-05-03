Поклонники обеспокоились из-за состояния 82-летнего Кончаловского

Москва, 3 мая. Свежее видео режиссера Андрея Кончаловского, опубликованное в Instagram, заставило поклонников озаботиться его состоянием здоровья. Фолловеры обеспокоены самочувствием 82-летнего мастера.

В свежем ролике Кончаловский решил рассказать о пяти навыках культурного человека.

«Никогда не забывать читать книги. Не компьютер, а бумажные книги. Учитесь красиво писать от руки. В сознании качество слова, которое написано рукой, отличается от слова, которое напечатано», — отметил режиссер.

Кроме того, Кончаловский рекомендует своим подписчикам любить учиться и быть готовым признаться в том, что чего-то не знаешь.

Поклонники поблагодарили Кончаловского за мудрые советы и пожелали ему здоровья. Один из подписчиков всерьез обеспокоился самочувствием режиссера.

«Как ваше здоровье? Очень беспокоюсь, еще сто лет жизни Вам!», — написал поклонник в комментариях.

Ранее Кончаловский поделился секретом счастливого брака с Юлией Высоцкой. По словам режиссера, у них в семье всегда гармония, потому что они дополняют друг друга. Кончаловский не обладает хорошей памятью и не запоминает многие детали, в то время как Высоцкая — «счастливый человек, потому что все помнит», передает Федеральное агентство новостей.