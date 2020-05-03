Житель Одесской области пойдет под суд из-за советского флага

Киев, 3 мая. Жителя Одесской области отправят под суд за вывешенный на доме советский флаг. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции области.

По имеющейся информации, утром 1 мая 52-летний мужчина вывесил красный флаг с коммунистической символикой на крыше своего дома в одном из сел района.

«Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении украинской полиции.

В данный момент стражи правопорядка проводят расследование по факту изготовления и пропаганды коммунистической символики. Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ предусматривает запрет на пропаганду советской символики. Также он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В опубликованный украинским Институтом национальной памяти список вошли 520 исторических личностей, которые попадают под действие закона о декоммунизации.