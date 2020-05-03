Москвичам посоветовали книги для чтения на самоизоляции

Москва, 3 мая. Москвичам представили список произведений, за прочтением которых можно приятно и с пользой провести время во время самоизоляции. Перечень не теряющих актуальности книг опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, жителям столицы предлагают перечитать знакомые со школьной скамьи произведения Константина Паустовского, в числе которых рассказ «Телеграмма». Произведение было написано в 1946 году, но описанная в нем история до сих пор вызывает интерес у читателей. Главной героиней рассказа является молодая женщина, уехавшая из деревни и оставившая на произвол судьбы свою мать-старушку. Героиня возвращается домой лишь после того, как чужие люди отправляют ей телеграмму с тревожной новостью.

Также в список рекомендованных произведений вошла пьеса Карло Гоцци «Турандот». Она знакомит читателей с историей любви, жестокости и власти. Центральный персонаж — красивая принцесса, не желавшая выходить замуж до тех пор, пока ей не встретился человек, который изменил ее представление о жизни.

Кроме того, москвичам посоветовали перечитать пьесы Островского. «Гроза» и «Снегурочка» повествуют читателям о личности, которая оказалась во враждебном обществе. Также в список вошли и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя.