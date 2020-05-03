В Минздраве РФ рассказали о способности коронавируса поражать любые органы человека

Москва, 3 мая. Коронавирусная инфекция способна поражать любые органы в человеческом организме. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Поражаться могут любые органы и системы человека. Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром — более 50%, острое повреждение почек — около 15% и повреждение миокарда — более 20%», — пояснил Брико.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 243 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 134 тысяч случаев, 1280 человек умерли. Более 16 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.