Из-за COVID-19 украинским гастарбайтерам полностью запретят выезд в Россию и ЕС

Официальный Киев накануне приступил к рассмотрению положения, призванного сократить поток украинских трудовых мигрантов за рубеж. Согласно официальной информации, пользуясь действующими карантинными ограничениями в связи с пандемией COVID-19, кабинет министров Украины (КМУ) оставил за собой право либо вовсе не выдавать потенциальным заробитчанам заграничные паспорта нового образца, либо аннулировать их билеты на немногочисленные международные автобусные рейсы. По мнению украинских властей, именно таким образом сегодня можно будет не только «оставить цвет нации на родине», но и привлечь миллионы «дополнительных рук» на восстановление экономики государства. Заробитчане, лишенные конституционного права на свободу передвижения, грозят КМУ масштабными акциями гражданского неповиновения. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Как заявил на брифинге в Киеве 28 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, новые ограничительные меры вызваны «исключительно заботой о здоровье и безопасности украинцев».

«Из-за распространения коронавируса COVID-19 наши [зарубежные] партнеры ограждают своих граждан от работ на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, тогда как привлекать иностранцев для этих работ они считают вполне возможным, — констатировал он. — Но на этом фоне Украина поступит нелогично, если разрешит нашим заробитчанам подвергать себя опасности за пределами родины».

Заявление Кулебы довольно оригинальным образом поддержали представители Министерства инфраструктуры Украины.

«У нас есть проекты по строительству дорог, и мы готовы платить всем желающим работать в этой сфере по 5–7 тысяч гривен (примерно 16–19 тысяч рублей. — Прим. ФАН), — подчеркнул в эфире киевского телеканала один из чиновников. — Может, для кого-то этой суммы будет мало, но такой человек может смело называть себя «здоровым патриотом».

Житель Хмельницкой области Владимир Кардан пожаловался ФАН на то, что местное отделение миграционной службы не выдало ему новый заграничный паспорт взамен устаревшего выездного документа.

«Мне наплевать на патриотизм и пандемию, особенно при тех обстоятельствах, когда нечем кормить семью, — отметил он. — Я уже два месяца не видел «живых» денег. А ведь меня в Подмосковье ждет работодатель, который готов платить по 40 тысяч рублей в месяц при соблюдении всех «карантинных законов». Чего же нужно нашим (украинским. — Прим. ФАН) «законникам»?»

Ответа на этот вопрос в данный момент не могут дать даже европейские «партнеры» Украины. Так, посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск выразил свое недоумение по поводу позиции украинского правительства, направленной на «сдерживание трудовой миграции». Дипломат заметил, что подобные ограничения нанесут существенный удар не только по украинским гастарбайтерам в частности, но и по контактам Евросоюза с Украиной в целом.

С данным мнением согласны и международные наблюдатели.

«Мы являемся свидетелями парадоксальной ситуации: Украина, которая так стремится интегрироваться в структуры объединенной Европы, только за последние две недели попыталась заблокировать оплаченный вылет британского чартерного рейса с украинскими гражданами в Лондон, отказала в выезде группе украинских строителей в Германию и аннулировала разрешение на работу для украинских зоотехников в Польше, — резюмировал европейский правозащитник Александр Митц. — Глупо полагать, что после всего этого Запад продолжит активное лоббирование интересов Киева на мировой арене».

Рядовые неудавшиеся заробитчане настроены радикально.

«Нас уже 700 человек, мы выйдем на акцию протеста под здание кабмина в Киеве и добьемся права работать там, где мы нужны, и там, где нашу работу оценивают по достоинству, — пообещал куратор инициативной группы «Рабочие Украины» Петр Гайдак. — Если будет нужно — блокируем здание Верховной рады и гарантируем им (действующим властям. — Прим. ФАН) новый «майдан».

В том, что уже в ближайшее время Киев могут охватить очередные акции протеста, сомневаться не приходится.