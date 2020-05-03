Жители Триполи вышли на митинг против ПНС Ливии из-за долгов по зарплатам

Триполи, 3 мая. Акция протеста проходит перед зданием министерства местного самоуправления так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ее устроили сотрудники предприятий, предоставляющих общественные услуги в Триполи. Жители ливийской столицы, принявшие участие в забастовке, требуют от ПНС выплаты заработной платы, которую им задерживают уже четыре месяца подряд. Об этом сообщил канал Libya 24 TV.

Протестующие вышли на улицы Триполи, чтобы выразить недовольство тем, что режим Файеза Сарраджа тратит все деньги на зарплаты сирийским террористам-наемникам, привезенным в Ливию турецкими властями. Из-за этого ливийские граждане на оккупированной боевиками незаконных вооруженных формирований ПНС территории не получают деньги за свою работу. Финансирование триполитанским «правительством» джихадистов из Идлиба вызывает негодование несчастного населения, и так страдающего из-за беспредела преступных группировок.

Напомним, Турция продолжает оказывать военную поддержку ПНС Ливии, несмотря на запрет Организации Объединенных Наций (ООН) на ввоз в североафриканскую страну любого вооружения. Контрабандными путями Анкара снабжает бандитов и наемников в Триполи не только оружием, боеприпасами, но и современной техникой, в том числе и БПЛА. По словам официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, турецкие власти переправили в Триполи и близлежащие населенные пункты порядка 17 тысяч террористов из Сирии.