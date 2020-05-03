Китайские эксперты уверены, что у F-22 нет шансов в воздушном бою с Су-57

Москва, 3 мая. Китайское издание Sohu оценило эффективность американского истребителя F-22 в воздушном бою против российского Су-57.

Китайские эксперты выражают уверенность, что российский истребитель пятого поколения Су-57 представляет серьезную угрозу для американского F-22. Американский истребитель F-22 считался самым мощным в мире до появления Су-57.

Однако новый российский истребитель значительно превосходит F-22. При этом превосходство отечественного самолета признают даже высокопоставленные военные США. Американские военные соглашаются, что российский истребитель не оставит шансов F-22 в ближнем бою.

Изначально Пентагон планировал закупить 750 самолетов F-22, однако высокая стоимость истребителя привела к тому, что американские военные решили ограничиться приобретение 184 экземпляров. При этом к настоящему моменту F-22 так и не прошел боевое «крещение», хотя производится с 2010 года. Китайские эксперты отмечают, что российский Су-57 заметно превосходит F-22 по ряду характеристик.

«В конце концов, многие проектные стандарты F-22 были сформированы несколько десятилетий назад, а Су-57 в последние годы был сильно оптимизирован», — отмечают китайские специалисты.

По их словам, Су-57 является очень серьезным противником для F-22. При этом в случае боевого столкновения этих машин, американский истребитель не сможет прожить и получаса.