Гимнастка Солдатова в обтягивающих лосинах восхитила фанатов новой фотографией

Москва, 3 мая. Российская гимнастка Александра Солдатова порадовала своих подписчиков свежим фото, на котором продемонстрировала восхитительную фигуру. Снимок 21-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.

На кадрах девушка изображена в обтягивающих бордовых лосинах и черной кожаной куртке. Солдатова решила спросить мнения у подписчиков, идет ли ей такой образ, устроив по этому поводу голосование.

Подавляющая часть фолловеров одобрила гардероб гимнастки, но большинство в первую очередь обратило внимание на потрясающую фигуру гимнастки.

«Ну и ноги! Мотивация для всех девочек», «О, боги, вот это ноги», «Такая красивая, женственная, олимпийская медаль не за горами», «Весьма завораживающее фото», «Очень крутая», — отреагировали на снимок поклонники.

В комментариях под фото отметилась и южнокорейская Сон Ен Чжэ, которая также впечатлилась внешностью Солдатовой.

Ранее Солдатова призналась, что страдает булимией — расстройство приема пищи, которое сопровождается чрезмерным контролированием массы тела. О своем недуге спортсменка рассказала тренерам, которые помогли ей справиться с ситуацией. Гимнастка выразила благодарность Ирине Винер-Усмановой и Анне Дьяченко за поддержку в трудный период жизни, передает Федеральное агентство новостей.