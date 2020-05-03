Ветеран оценил решение Лукашенко провести парад в День Победы

Москва, 3 мая. Председатель Московского комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай назвал большой глупостью решение президента Белоруссии Александра Лукашенко проводить парад в День Победы во время пандемии коронавируса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отказываться от торжественного парада в День Победы. При этом отмечается, что на территории страны умерли уже 99 пациентов с коронавирусом, а число зараженных достигло 16705.

Генерал-майор Иван Слухай считает, что проведение парада в подобных условиях — это большая глупость. Он рассказал, что перед парадом участники долго тренируются, передает телеканал «360».

«И поэтому рано или поздно будут контакты с зараженными и эти контакты ни к чему хорошему не приведут. Я категорически не поддерживаю решение президента Белоруссии», — заявил он.

Александр Лукашенко во время заседания правительства, где обсуждали подготовку к торжественному параду, заявил, что смертность от опасной инфекции в стране в пять раз меньше, чем от алкоголя. Он подчеркнул, что не будет отменять мероприятие, а также не будет принуждать посещать его тех, кто опасается за свое здоровье.