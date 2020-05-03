Сирия, 3 мая. Неизвестные обстреляли автомобиль американских военных на юге Хасаки. Два нападения на сирийских военных произошли в Даръа. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 12 курдских боевиков в зоне операции «Источник мира», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились двух солдат в результате нападения неизвестных в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала стычки с правительственными войсками на юге Идлиба и северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из боевиков в результате нападения неизвестных в пригороде Ракки; извлекли тела еще нескольких жертв международной коалиции США из братском могилы в провинции Ракка.

ВС Турции: сообщили о нейтрализации 12 курдских боевиков в зоне операции «Источник мира».

Соединенные Штаты: подверглись нападению неизвестных в южной части Хасаки.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Даръа произошло сразу два случая нападения на сирийских военнослужащих. Один из них был зафиксирован в городе Даиль к северу от административного центра провинции, где неизвестными на пороге своего собственного дома был застрелен сотрудник подразделения ВВС Сирии. Еще один сирийский солдат был найден мертвым на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Кахил и Аль-Мсифра. Отмечается, что он скончался в результате огнестрельных ранений.

Личность нападавших установить не удалось. Предполагается, что они принадлежали к числу боевиков, координирующих свои действия с силами США, базирующимися в оккупированной США «55-километровой зоне» на юге Хомса.

Провинция Идлиб

В северной части провинции возобновились вооруженные столкновения на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков, сотрудничающих с террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. По данным SOHR, противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Кафр-Увейд, Аль-Анкави, Сфухон, Кансафра и Аль-Фатир. Кроме того, наблюдаются перестрелки на северо-западе соседней провинции Хама. Для выявления укрытий боевиков правительственные силы задействовали разведывательные беспилотники. О нанесенном исламистам уроне в живой силе или военной технике пока не сообщалось.

Напомним, боевики ХТШ отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Более того, радикалы регулярно нарушают его, провоцируя сирийские войска на ответные действия.

Провинция Ракка

В восточном пригороде Ракки произошло убийство одного из курдских боевиков. Члена «Демократических сил Сирии»**** (SDF) застрелила группа неизвестных вооруженных людей. В совершении вылазки подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства»1. Тем не менее связанные с ИГ1 медиаресурсы о причастности террористов к налету пока не заявляли.

Из братской могилы, обнаруженной у населенного пункта Тель-Зидан еще в конце прошлого месяца, были извлечены еще несколько тел. Напомним, ранее сообщалось, что среди погребенных находятся преимущественно жертвы беспорядочных бомбардировок возглавляемой США международной коалиции, проводившихся во время битвы за Ракку.

Провинция Хасака

Министерство национальной обороны Турции опубликовало информацию о результатах новой спецоперации, проведенной в северной части региона. По данным оборонного ведомства, были нейтрализованы 12 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), которые попытались пробраться в зону операции «Источник мира». Как известно, территории на севере страны перешли под контроль Анкары и связанных с ней бандгрупп осенью прошлого года.

Новостное агентство Al Nour сообщает о том, что в деревне Кошкаш в южной части Хасаки произошло нападение на американский патруль. Под обстрелом неизвестных оказался автомобиль США. Никаких сведений о последствиях налета пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.