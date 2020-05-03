Вирусолог объяснил, является ли дефицит витамина D причиной высокой смертности от COVID-19



Правильное питание, богатое витаминами и минералами, играет большую роль в укреплении иммунитета — самого эффективного борца с пандемией коронавируса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альштейн.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал исследование Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, в результате которого была обнаружена взаимосвязь между низким уровнем витамина D в организме человека и вероятностью умереть от осложнений, вызванных COVID-19. Делая выводы, ученые советуют принимать добавки данного элемента дополнительно вместе с пищей.

«Вообще считалось всегда, что население Западной Европы довольно хорошо питается, — заявил Альштейн. — Так что дефицита витаминов у них, по идее, быть не должно. Что же касается конкретно витамина D, то его уровень до наступления теплых солнечных дней понижен у всех — вскоре, в силу природных условий, это будет исправлено».

Вирусолог затруднился подтвердить или опровергнуть теорию британских ученых о решающем вкладе именно этого микроэлемента в борьбу с коронавирусом. По его словам, эти данные необходимо дополнительно проверить. Однако рекомендацию исследователей Фонда больницы королевы Елизаветы принимать витамины поддержал.

«При этом, добавлю, важны все микроэлементы, — отметил профессор. — Но на самом деле, если человек правильно и сбалансировано питается, то дополнительно принимать таблетки ему не нужно. Злоупотреблять витаминами — особенно столь популярным сейчас витамином C — не стоит. Их переизбыток также нежелателен».

Альштейн добавил, что основная надежда в борьбе с любой инфекцией, включая COVID-19, остается на хороший иммунитет. Однако это понятие, по его словам, слишком упрощенное.

«Иммунная система построена из лимфоцитов (Т и B-лимфоцитов), взаимодействующих между собой. Она крайне сложна, и воспринимать ее следует целостно — от нее в общем и целом зависит как сопротивляемость различного вида вирусам, так и выживаемость организма в целом», — убежден собеседник ФАН.

По его словам, коронавирус практически ничем не отличается от «обычных» вирусов и бактерий. А то, справится ли иммунитет человека с инфекцией, зависит от ее «вирулентности» — дозы заражающих микроорганизмов, попадающих в наш организм.

Напомним, по состоянию на 3 мая всего в мире выявлен 3 311 041 случай заболевания COVID-19. При этом 1 082 792 человека вылечились, а 242 904 погибли. Число заболевших в России — 134 687 (16 639 выздоровели, 1 280 скончались).