Самонкин потребовал строгого наказания для организаторов массовых акций во время пандемии

Москва, 3 мая. Российские власти должны ужесточить ответственность за несоблюдение режима самоизоляции и призывы к массовым акциям во время пандемии коронавируса. Такое мнение высказал политолог и публицист Юрий Самонкин.

По его мнению, определенные силы хотят воспользоваться непростой ситуацией и раскачать обстановку в стране, провоцируя граждан на нарушение карантинных мер, передает iReactor.

«Конечно же, находятся в информационном пространстве провокаторы и иные общественные силы, которые призывают нарушать карантин и выходить на массовые мероприятия, несмотря на запреты наших властей», — считает Самонкин.

Он напомнил о попытках КПРФ организовать акции по случаю дня рождения Владимира Ленина и судебных исках против режима самоизоляции. Самонкин уверен, что провокаторы должны нести более строгую ответственность, поскольку создают реальную угрозу безопасности для окружающих. Только так, по его словам, можно не допустить американского и итальянского сценариев развития эпидемиологической ситуации.