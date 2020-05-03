Доктор Зайцев назвал ранние симптомы коронавируса

Москва, 3 мая. Человек, не принимавший накануне алкоголь, может ощущать чувство похмелья на ранних стадиях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом и ряде других ранних симптомов болезни рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, если человек не употреблял алкоголь, но на следующий день у него появилось похожее на похмелье чувство недомогания, то это может быть сигналом.

«Ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания», — рассказал врач.

Медик подчеркнул, что вышеупомянутые симптомы обычно появляются в первые несколько дней заболевания. Он отметил, что инфекция начинает спускаться к трахее, после чего у человека меняется тембр голоса и его начинают мучать приступы удушья. Если вовремя не обратиться за помощью, то инфекция начинает поражать бронхи и легкие. Этот процесс сопровождается спазмами и нехваткой кислорода.

«Если вы, не дай Бог, чувствуете ощущение нехватки воздуха, что называется асфиксию, то конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Это говорит о том, что у вас — коронавирус», — сообщил Зайцев.

Врач посоветовал внимательно следить за состоянием своего здоровья и обращаться за помощью при любых проявлениях болезни.