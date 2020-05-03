Террористы ПНС Ливии открыли огонь по Абу Салиму

Триполи, 3 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в настоящее время ведут обстрел района Абу Салим — об этом сообщают источники в социальных сетях.

Отметим, триполийские бандформирования нарушают режим прекращения огня, даже несмотря на священный для всех мусульман праздник Рамадан.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обстрелах силами операции «Вулкан гнева» позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) на направлении Аль-Халятат в Триполи. Также в соцсетях жители Триполи писали об ожесточенных боях, ведущихся на протяжении нескольких часов, на направлениях Кастельверде и Ар-Раваджих — боевики ПНС применяли тяжелую артиллерию.

Кроме того, бандформирования Триполи задействуют турецкую авиацию — жители триполитании зафиксировали авиаудары по авиабазе Аль-Ватыя и в окрестностях Бани Валида. Еще два авианалета ВВС ПНС были совершены на направлении Аль-Вишка.