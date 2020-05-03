Европа оценила премьеру фильма «Шугалей» об удерживаемых в Ливии российских социологах

Независимое европейское информагентство Free West Media высоко оценило премьеру фильма «Шугалей» и опубликовало рецензию на отечественный боевик.

Иностранные журналисты отметили, что пандемия коронавируса не стала препятствием для отечественного кинематографа. Картина о плененных террористами ПНС российских ученых вышла в прокат на экраны телевидения, а также появилась в свободном доступе на различных онлайн-площадках. Коллеги из Европы также отметили, что важно не переставать говорить о реальных проблемах даже в столь сложных для всего мира обстоятельствах.

«Триллер рассказывает о геополитическом противостоянии в Ливии. Авторы сценария показали не только интенсивные батальные сцены, но и реальные политические интриги. Группа социологов посещает страну, где продолжается вооруженный конфликт. В ходе исследования ученые обнаруживают информацию, которая грозит раскрытием преступлений марионеточного правительства, незаконно захватившего власть в стране. Россиян доставляют в частную тюрьму, где они подвергаются средневековым пыткам и унижениям со стороны террористов Правительства национального согласия», — описывает сюжет фильма Free West Media.

В заключение рецензии европейские журналисты заявили, что важно не забывать громко говорить об этой и подобных проблемах даже в самые трудные времена. Также авторы статьи выразили надежду, что фильм привлечет внимание международного сообщества и поспособствует освобождению ученых в кратчайшие сроки.

Напомним, российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан прибыли в Ливию по официальному приглашению с комплектом необходимых для осуществления исследовательской деятельности документов. В ходе работы им удалось выяснить нелицеприятные для нелегитимного «правительства» Файеза Сарраджа факты. Операция похищения ученых планировалось в Соединенных Штатах Америки, где у «министра внутренних дел» Фатхи Башаги много связей и влиятельных друзей.

По наводке Вашингтона Башага отдал приказ напасть на Шугалея и Суэйфана. Исполнители передали ученых группировке RADA, входящей в состав «МВД» ПНС. После этого социологов поместили в неофициальную тюрьму «Митига», которую контролирует военный преступник, террорист и главарь RADA Абд аль-Рауф Карра. И Башага, и Карра упоминаются в многочисленных докладах ООН, в которых говорится, что оба имеют связи с различными террористическими организациями, сотрудничают с радикальными исламистскими группировками, применяют к безвинно заключенным людям средневековые пытки и не только.

Российские ученые уже практически год находятся в плену у террористов ПНС. За это время западные СМИ развернули масштабную медиакампанию, в рамках которой нашим соотечественникам приписывается вмешательства в ливийские выборы. Однако никаких официальных обвинений против ученых до сих пор не выдвинуто. Все 11 месяцев, которые они провели в ливийских застенках, их удерживали незаконно. В течение этого срока Шугалею и Суэйфану единожды разрешили встретиться с адвокатом и передать письма родственникам. За время заключения состояние здоровья социологов заметно ухудшилось.