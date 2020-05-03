Актриса Драпеко объяснила, чем важны подобные «Шугалею» фильмы  

Москва, 3 мая. Российской киноиндустрии необходимо больше снимать фильмы, подобные «Шугалею», считает советская и российская актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.

В основу картины положена реальная история социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые до сих пор находятся в плену в Ливии. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прибыли в Ливию весной прошлого года. Они проводили в стране социологические исследования, которые были согласованы с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. В мае они были похищены боевиками, которые передали их радикалам группировки RADA, связанной с ПНС.

Шугалей и Суэйфан до сих пор содержатся в неофициальной тюрьме «Митига», известной своими нечеловеческими условиями. При этом в отношении Шугалея и Суэйфана до сих пор не предъявлено обвинение.

Фильм «Шугалей» хоть и является художественным и приключенческим, имеет фундамент документалистики и передает объективный сценарий реальных событий. Драпеко уверена, что такие картины снимать необходимо. Она объяснила, чем важны подобные «Шугалею» фильмы.

«Хорошо сыгранный, неплохо поставленный. А снимать, конечно, надо – а как же?» — заявила депутат в комментарии «НьюИнформу».

Кроме того, Драпеко призналась, что однажды и ее знакомые угодили в подобную ситуацию в Ливии: их арестовали прямо на улице. Освободить помогло лишь то, что момент задержания попал на камеру, видео было передано в российское посольство.

Что касается документальной составляющей, то ее должны оценить дипломаты, добавила Драпеко.

«Это могут оценить только дипломаты, которые ведут переговоры об освобождении», — подчеркнула актриса.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что фильм «Шугалей», который 1 мая вышел на экраны, позволит мировой общественности сделать правильные выводы о происходящем в Ливии.