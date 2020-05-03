Сенатор Цеков уверен, что фильм «Шугалей» показывает объективную картину событий в Ливии

Москва, 3 мая. Российский фильм «Шугалей» наглядно демонстрирует реальные события, которые в настоящее время происходят в Ливии. Об этом заявил член Совета Федерации России Сергей Цеков.

По мнению сенатора, в России должно появляться больше подобных художественно-документальных картин, так как они позволяют сделать правильные выводы о происходящем.

«Вся правда в документальных фильмах. Пусть будет больше такого кино», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что миру необходимо показывать правду о событиях, которые происходят в Ливии. Он также добавил, что Россия всегда объективно и адекватно воспринимает происходящее в мире, в отличие от стран Евросоюза и Запада, передает «Слово и Дело».

«Я убежден в том, что наше государство очень объективно показывает те или иные события в мире. Гораздо более объективно, чем Запад или страны Европы. У нас на первом месте правда и истинное желание бороться с терроризмом. Поэтому я считаю, что такие фильмы надо не только снимать, но и массово показывать», — добавил Цеков.

Основанная на реальных событиях кинокартина «Шугалей» вышла на экраны 1 мая. Сюжет фильма повествует о двух российских социологах из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В 2019 году они были похищены террористами ПНС в Ливии. В настоящее время боевики удерживают россиян содержатся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».