Жигунов нагрубил на вопрос о разводе из-запохожей на Заворотнюк любовницы

Москва, 3 мая. Российский актер Сергей Жигунов отказался комментировать данные о своей новой возлюбленной и разводе с женой.

Ранее в Сеть просочились сообщения о том, кто стал новой спутницей артиста. Ей оказалась 46-летняя Виктория Ворожбит, которая на удивление весьма похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, с ней Жигунов встречался во время съемок сериала «Моя прекрасная няня».

Представители СМИ выяснили, что у Ворожбит осталось много долгов в родном Приморском крае. Перебравшись в Москву, девушка нажила новых финансовых обязательств на 41 тысячу рублей. Ситуация настолько ухудшилась, что в дело уже вступили судебные приставы. Чтобы погасить задолженности, она решила распродать свои брендовые вещи по сильно сниженной цене.

Журналисты решили спросить Жигунова о новой пассии и разделе имущества с бывшей супругой актрисой Верой Новиковой, однако артист в ответ лишь нагрубил.

Ворожбит также отказалась общаться с представителями прессы, положив трубку.

Жигунов и Ворожбит последнее время регулярно публикуют фото, сделанные в одной и той же подмосковной усадьбе. Подписчики предполагают, что пара уже давно живет вместе, передает Федеральное агентство новостей.