Триполи, 3 мая. Не менее 26 сирийских террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии были уничтожены военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА) в течение последних нескольких дней при попытке атаковать позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщило издание Syriahr, ссылаясь на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

Таким образом, общая численность ликвидированных джихадистов, завербованных турецкими властями в Идлибе, достигла 249 человек. По информации SOHR, погибшие на территории североафриканского государства радикальные исламисты являлись членами различных террористических формирований, таких как «Лива Султан Мурад», «Лива аль-Мутасым», «Лива Сукур аш-Шималь», «Аль-Хамзат» и « Султан Сулейман Шах».

Кроме того, представители Сирийской обсерватории по правам человека отмечают, что более двух десятков наемников триполитанского режима Файеза Сарраджа, переправленных в Ливию Турцией, были уничтожены солдатами ливийской армии во время атак на позиции ЛНА на нескольких направлениях. Так, боевики намеревались устроить провокации в районах Салах ад-Дин и Машруа аль-Хадба, а также восточнее Мисураты, однако были убиты.

Напомним, Турция продолжает регулярно осуществлять переброску сирийских наемников для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований ПНС. Эта деятельность происходит вопреки международному праву и подрывает инициативы ряда стран по урегулированию ливийского кризиса, принятые по итогам берлинской конференции.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как протурецкие группировки ПНС и сирийские террористы готовят очередное нападение на ЛНА вопреки гуманитарному перемирию. Джихадисты сняли видео, на котором у одного из них видна нашивка с турецким флагом. Помимо прочего, Анкара по-прежнему нарушает оружейное эмбарго ООН, снабжая за счет контрабанды боевиков триполитанского «правительства» современным вооружением, боеприпасами и боевой техникой.