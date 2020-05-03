Израиль ведет террористическую войну против Сирии – эксперт об ударах по базе ВВС САР

По авиабазе Военно-воздушных сил Сирии «Аш-Шайрат», на которой были расположены истребители МиГ-29, был нанесен ракетный удар со стороны Израиля. Позднее в социальных сетях были размещены снимки базы. С какой целью Израиль наносит удары по САР, рассказал Федерального агентству новостей (ФАН) доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Снимки Израиля

На спутниковых снимках, опубликованных израильской компанией ISI в Twitter. можно увидеть, что Израиль использовал как минимум девять ракет. В результате удара сильно пострадала инфраструктура аэродрома, включая его взлетно-посадочные полосы, ангары, рулежные дорожки и другие объекты. Данных про уничтожение боевых самолетов во время атак не поступало.

#Thread 1/3: #ISI #intelligence report reveals: After two weeks of repairing due to a massive airstrike (31 March 2020), #Shayrat airbase, #Syria, shows signs of returning to operational activity. It is soon to tell if Shayrat airbase will serve for weapon transfer from #Iran. pic.twitter.com/FKf4fuomJD — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) May 1, 2020

Большинство военных экспертов считают, что основной целью данного нападения на сирийскую авиабазу стала вероятность ее использования против военных сил Израиля. Стоит отметить, что в арсенале данной авиабазы находились более шести истребителей МиГ-29. Опасения Израиля не безосновательны, поскольку МиГ-29 представляют серьезную угрозу для израильских F-16.

«Любой террорист поддерживается Израилем»

На протяжении всего сирийского конфликта Израиль постоянно заявлял о своей равноудаленности от участников конфликта. Однако президент Сирии Башар Асад уверен: любой террорист с автоматом в руках, который убивает и разрушает Сирию, поддерживается Израилем. Иногда Израиль делает это косвенно, передавая секретную информацию террористам, а иногда прямой интервенцией, когда он наносит удары по позициям сирийской армии.

По мнению Александра Перенджиева, дестабилизация в Сирии позволяет решать Тель-Авиву серьезную военно-политическую задачу, а именно: предотвращение в будущем полноценной войны с соседними государствами. В предыдущих арабо-израильских конфликтах Израиль выходил победителем, но это не значит, что еврейское государство не пугает перспектива полномасштабного столкновения с Сирией. И вот теперь из этого конфликта Израиль вряд ли выйдет победителем.

«Израиль заинтересован в том, чтобы Сирия всегда была слабой и истекала кровью. Правительство Израиля понимает, что когда Сирия восстановится, то будет сильнейшим государством на Ближнем Востоке. Не забываем, что эта страна имеет огромнейший боевой опыт. САР поставит Израиль на место и отберет, те самые Голанские высоты, которые Израиль оккупировал незаконно. Именно поэтому здесь у Израиля установка – не давать поднять голову САР», - заявил Перенджиев.

Израиль облегчает положение террористов

Напомним, что Израиль неоднократно наносил удары по территории САР. Еврейское государство объясняет свои действия обстрелами со стороны Сирийской Арабской Республики.

Башар Асад неоднократно обвиняли Израиль в пособничестве террористам. По позиции Дамаска, израильская сторона намеренно наносит удары по территории Сирии, чтобы облегчить положение боевиков.