Журналист немецкого издания Compact Online Ларс Поэльц рассказал о своем видении российского фильма «Шугалей», повествующего о судьбе российских социологов, находящихся в плену у террористов в Ливии.

Напомним, кинолента «Шугалей» основана на реальных событиях. В фильме рассказывается о командировке двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливию, где они были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в мае 2019 года. Позже жизнь россиян была уже в руках террористов из бандформирования RADA — они поместили социологов в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», печально известную пытками по отношению к заключенным и бесчеловечными условиями содержания. Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор находятся в тюрьме, куда их поместили, не выдвигая никаких обвинений.

«Западные СМИ в значительной степени избегали конфликтов в североафриканском прибрежном государстве. С одной стороны, существует временное исламисткое правительство Файеза Сарраджа, связанное с «Аль-Каидой»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ — Прим. ФАН). С другой стороны — Ливийская национальная армия под руководством светского националиста Халифы Хафтара. Его войска контролируют три четверти страны. <…> Тем не менее Турция недавно приняла усиленные меры для поддержки исламистского правительства Сарраджа», — анализирует ситуацию в Ливии Ларс Поэльц.

Немецкий журналист напомнил, что как для Германии, так и для всей Европы при этом режим Сарраджа является центральной проблемой для внешней и внутренней политики. Он активно участвует в торговле людьми и «контрабанде» беженцев через Средиземное море, несмотря на то, что ЕС финансирует «проекты», связанные с деятельностью Береговой охраны ПНС. Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно публиковало материалы о преступлениях бандитов из Береговой охраны, которые разворачивали лодки с мигрантами и возвращали людей в раздираемую войной страну, а потом продавали их на невольничьих рынках или насильно принуждали к труду, включая убийства и проституцию.

Ларс Поэльц обращает внимание на то, что несмотря на распространение пандемии коронавируса в мире, в Ливии военно-политическая обстановка не меняется.

«В то время как мир обеспокоен пандемией короны, а освещение в СМИ сосредоточено на проблемах, связанных с остановкой распространения коронавируса и вакцинацией, в Ливии продолжается гражданская война. Среди многих других ее жертв — российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которые нашли во время своих исследований нечто угрожающее исламистскому режиму (Сарраджа — Прим. ФАН). Измученные люди все еще находятся под стражей. Теперь, однако, есть русский фильм, который рассказывает о судьбе забытых россиян. Качество производства боевика абсолютно высокое и ничем не уступает голливудскому. Фильм понравится как любителям боевиков, так и для тех, кто интересуется политикой», — резюмировал немецкий обозреватель.

Напомним, премьера фильма «Шугалей» состоялась на телеканале НТВ 1 мая.

1 Организация запрещена на территории РФ.