Босния и Герцеговина назвала причину отказа от российской гумпомощи

Сараево, 3 мая. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна может самостоятельно справиться с коронавирусом, и назвал помощь РФ нежеланной.

По словам Джаферовича, Вооруженные силы Боснии и Герцеговины имеют свои ресурсы для проведения дезинфекции. Он подчеркнул, что страна должна опираться на свои ресурсы.

Кроме того, он отметил, что решение попросить помощь у РФ было принято без соблюдения процедур.

«Президиум не может принимать решение в данном случае, потому что не соблюдены необходимые процедуры. Нет ни позиции совета министров БиГ, ни компетентных министерств и госагентств, которые должны быть включены в процесс», — заявил Джаферович.

В состав президиума входят три человека. Помощь у России в дезинфекции города Мостар попросил член президиума Драган Чович. Однако министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным.

МИД РФ отправил в Сараево ноту с требованием объяснить действия властей, пригласивших российских военных, а потом отказавших во въезде. Министерство внутренних дел Боснии и Герцеговины объяснило, что вопрос находится в ведении президиума, который состоит из трех человек – представителя хорватов, бошняков и сербов. Отношения между ними сложные.

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами, медицинским оборудованием, а также масками, пробирками и защитными костюмами. На прошлой неделе специалисты приступили к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо. Кроме того, Москва оказала помощь Сербии в борьбе с коронавирусом. Также самолеты с российской гумпомощью были отправлены и в США, которые являются лидерами по числу выявленных случаев коронавируса и жертв инфекции.