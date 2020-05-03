Саперы в Сирии успешно разминируют территорию благодаря сотрудничеству со специалистами из РФ

За минувшие сутки разминировано 1,7 гектара территории Сирии, сообщило Министерство обороны России. О том, как российские специалисты помогли сирийским коллегам приблизить мир в стране – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации российского оборонного ведомства, инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САА) за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Абрил, Дума, Мазраат-Махмуд и Хауш-аль-Фара (провинция Дамаск), Джасим, Анхуль, Кафар-Шамс и аль-Харра (провинция Даръа). Специалистам из САА удалось разминировать, 1,7 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 43 взрывоопасных предмета, отмечает Минобороны РФ.

Помощь российских специалистов

Военные специалисты из Российской Федерации по приглашению официального Дамаска тесно взаимодействуют с сирийским коллегами.

На базе специальной школы при международном противоминном центре в Хомсе сирийские военные постигают саперное дело. Их обучением занимаются именно российские специалисты. Полученные навыки помогают ускорить разминирование сирийских городов и вернуть страну к мирной жизни.

Изначально учить курсантов приходилось практически с нуля, преподавались даже азы боевой экипировки. Однако теперь бывшие водители, инженеры и рабочие уже без помощи учителей способны найти в грунте противотанковые мины.

Для обучения используются самодельные взрывные устройства (СВУ), которые саперы из РФ собирали, рискуя жизнью, в Пальмире, Алеппо, Хомсе. Сирийские курсанты узнают, как боевики собирают и приводят в действие мины-ловушки, пояса смертника, различные СВУ, а потому понимают и как эти устройства обезвредить.

Вместе с бесценными знаниями обученные специалисты из Сирии получают дипломы. Кроме того, российские инструкторы передают сирийским саперам-выпускникам современные комплекты специального снаряжения и экипировки, в числе которых защитные костюмы и миноискатели.

После обучения сирийские инженеры отправляются на освобожденные от боевиков территории, чтобы мирные жители могли скорее вернуться в свои дома.

Безопасность на земле и в небе

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что джихадисты, ранее оккупировавшие сирийскую землю оставляют после себя немало ловушек.

«Террористы отходят, оставляют минные поля с большим количеством взрывчатки, подземные бункера, тоннели, много капканов. В этом деле российские специалисты имеют большие знания, навыки. Взрывных устройств очень много, они попали в Сирию из разных стран. Не нужно забывать, что против Сирии воюют много стран», — заметил Курбанов.

По мнению политолога, приглашенные из РФ специалисты оказывают большую услугу гражданам Сирийской Арабской Республики.

«Разминировать территорию – очень опасно. Для этого нужны хорошие навыки и специалисты. Российские специалисты оказывают огромную услугу сирийскому народу. Для сирийских военных это обходится без жертв, в том числе, благодаря тем знаниям, которые они получили от коллег из России. Теперь они способны справляться с любым оружием, которое существует в мире. Таким же образом они могут обезопасить свою территорию. И они это делают хорошо», — подчеркнул Курбанов.

Также эксперт заявил, что российские коллеги в свое время помогли сирийцам не только на земле, но и в воздухе.