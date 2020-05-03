Бывший муж Татьяны Васильевой прокомментировал госпитализацию заболевшей актрисы

Москва, 3 мая. Бывший муж советской и российской актрисы Татьяны Васильевой Георгий Мартиросян пожелал выздоровления артистке, у которой диагностировали обширную пневмонию.

По имеющейся информации, в данный момент Васильева находится на домашнем лечении и чувствует себя хорошо.

«Жду результаты анализов, а пока лечусь дома, потому что не вижу смысла лежать в инфекционном отделении», — рассказала актриса.

По ее словам, у нее сейчас не самая высокая, но «очень противная» температура. Заболевание началось с легкого недомогания, но потом появились кашель и температура. Актриса была госпитализирована, сдала анализы, но потом приняла решение вернуться домой. Врачи выявили у нее обширную двустороннюю пневмонию, результатов анализов на коронавирус пока нет.

Второй муж актрисы Георгий Мартиросян пожелал бывшей супруге скорейшего выздоровления. Отмечается, что отношения между супругами всегда были достаточно сложными. По словам Васильевой, решение расстаться было принято из-за жестокой воспитательной манеры Мартиросяна. У пары есть общая дочь, передает «Инфореактор».

«Мы с ней не общаемся почти. Конечно, я желаю здоровья бывшей супруге» — сказал Мартиросян.

Татьяна Васильева — известная советская и российская актриса. Всенародную любовь и признание принесли ей роли в фильмах, таких как «Здравствуйте, я ваша тетя» и «Увидеть Париж и умереть». С 2015 года Васильева ведущей актрисой театра «Миллениум».