COVID-19 стал барьером для «миролюбивой» бомбардировочной политики США

Сразу после того, как остров Гуам превратился в большой обсерватор для более чем тысячи человек из экипажа «атомного вирусоносца» Theodore Roosevelt, у которых был диагностирован коронавирус, командование ВВС поспешило убрать с острова стратегические бомбардировщики B-52Н, игравшие важную роль в проецировании силы США на Азиатско-Тихоокеанский регион.

После свертывания присутствия бомбардировщиков В-52Н Stratofortress на авиабазе острова Диега-Гарсиа в Индийском океане и авиабазе на острове Гуам ВВС США некоторое время пребывали в состоянии невозможности нанесения «глобального удара» в целом регионе. Чтобы не расслаблять партнеров по политическому диалогу и не заставлять отчаиваться союзников, уже через несколько дней Командование глобального удара ВВС США вынуждено было провести вначале два демонстративных групповых полета бомбардировщиков B-1B Lancer (из состава 28-го бомбардировочного крыла) на полную дальность в акваторию Южно-Китайского моря мимоходом через российскую базу атомных подводных ракетоносцев в Вилючинске, а затем и перебазировать на Гуам четыре таких самолета из состава 9-й бомбардировочной эскадрильи 7-го бомбардировочного крыла (полка — по-нашему) с соответствующим штатом аэродромного персонала.

Этому решению предшествовали дебаты, развернувшиеся в высших эшелонах военно-воздушных властей США, которые нашли свое отражение как в «независимой прессе», так и в официальных релизах соответствующих структур. Вначале командующий Командования глобального удара (AFGSC) генерал Тимоти Рэй решение на вывод бомбардировщиков В-52Н обосновал необходимостью снижения масштабов привлекаемых сил и укорочения сроков командировок, вызванных переходом к новой концепции применения AFGSC, но позже, похоже, эта версия была скорректирована в сторону более объяснимых реалий. Генерал напомнил, что в настоящее время подчиненные ему силы располагают 157 стратегическими бомбардировщиками трех типов — В-1В Lanser, B-2 Spirit и B-52H Stratofortress, однако 17 самолетов В-1В будут выведены из боевого состава и вычеркнуты из финансирования на 2021 год — с расчетом на то, чтобы обратить эти средства на поддержание готовности оставшихся машин.

Десять лет назад программа модернизации самолетного парка стратегических бомбардировщиков была сорвана постоянной необходимостью привлечения имеющихся самолетов для выполнения боевых задач. Командующий AFGSC даже прокомментировал эту ситуацию в несвойственном ему ключе: «Мы перегнули палку с В-1В, перегружая эти самолеты слишком частым использованием», имея в виду темпы выбывания бомбардировщиков из строя по причине их крайнего износа. Известно, что летом 2019 года только 10% имеющихся В-1В были способны выполнять свои задачи, остальные самолеты были прикованы к земле. Контракт на новые стратегические бомбардировщики В-21 предусматривает начало их производства в конце 2020 года, когда они будут введены в боевой состав — вообще не ясно. А с учетом появления новой коронавирусной реальности говорить теперь об этом становится моветоном.

В 2020 году по программе поддержания боеготовности американских стратегических бомбардировщиков нанес удар невидимый, но вполне уже осязаемый враг, который получил название COVID-19. В условиях разрастающейся пандемии правительство США в беспрецедентных масштабах маневрирует средствами бюджета в сторону здравоохранения, снимая финансирование с других направлений, и командование ВВС уже выразило свою озабоченность тем фактом, что объемы угроз, которые им нужно гасить с помощью стратегической авиации, в новых условиях значительно превышают имеющиеся возможности.

А теперь посмотрим на ситуацию здраво: к настоящему времени чудовище под названием COVID-19 уже убило в США больше людей, чем погибло американцев во время войны во Вьетнаме, и конца смертельного разгула пока не видит никто. А командование военно-воздушных сил знай гнет свою линию: нужно срочно кого-то бомбить то там, то здесь — и практически делать это по всему миру — то ИГИЛ1 (организация запрещена в России) нужно прикопать, то Ыну погрозить, то «красному дракону» свои зубы продемонстрировать. А ресурсов нет — все на борьбу с короновирусом пошло. Надо искать, изворачиваться. Выдумывать несуществующие угрозы. Или создавать их. Они даже в оборот такое выражение запустили: «Путь вперед начнется с признания факта, что у нации есть дефицит бомбардировщиков». А сами бомбардировщики названы «национальным достоянием». Тот случай, когда уже можно не выдумывать ничего про «миролюбивую внешнюю политику», а говорить открыто и откровенно.

Сдается мне, что предпринятый шаг с перебазированием четырех «Лансеров» на Гуам есть не что иное, как «последняя попытка выйти замуж». Пока эти машины еще способны подниматься в воздух, нужно на полную отдачу использовать их в актах демонстрации силы всем заинтересованным зрителям — по хорошо известному военному принципу: «если уж не работает, то пусть хотя бы блестит».

Безусловно, после прозвучавших заявлений командующего AFGSC об оскудении ресурсов на поддержание боеготовности вызывает сомнение боеспособность этих машин, но и не вернуть хоть какие-то силы на опустевший Гуам для США было бы политически весьма опрометчиво. Нам же пока остается наблюдать, как AFGSC будет осуществлять новую концепцию применения своих сил. Тем более что Гуам стал одним из крупнейших очагов коронавируса в Вооруженных силах США. Может, на месте вирусу удастся достучаться до разума?

1 Организация запрещена на территории РФ.