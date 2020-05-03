Вассерман предупредил о новых провокациях Запада после вымышленного покушения в Чехии

Москва, 3 мая. Провокации Запада с мифическими отравлениями являются попытками навесить на Россию ярлык серийного убийцы, считает известный интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Чешское издание Respekt сообщило, что в Прагу якобы прибыл сотрудник российских спецслужб с ядом, чтобы отравить местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу. В издании утверждают, что мужчина с российским диппаспортом провез в чемодане смертельный яд рицин.

Вассерман назвал статью чешских СМИ бредом. При этом публицист отметил, что журналисты подошли к освещению вымышленной истории со всей серьезностью. Чиновники, которых якобы хотели отравить, находятся в тайном укрытии, где им даже запрещено пользоваться телефонами.

Интеллектуал уверен, что провокация является подготовкой к новой схватке за передел мира после пандемии. Вассерман уверен, что подобные провокации лишь участятся в будущем. Вслед за чешскими чиновниками появятся новые «покушения», пишет «ПолитПазл».

«Нам создают имидж серийных убийц. Ведь предстоит новая схватка за передел мира сообразно тому, кто как ослабел от пандемии. Под это готовят общественное мнение!» — заявил Вассерман.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал немыслимыми домыслы чешских СМИ о том, что РФ хотела отравить чешских чиновников. Дипломат уличил чешские СМИ в несостоятельности обвинений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о необходимости проверить публикацию на дезинформацию. Захарова призвала провести полноценное журналистское расследование, чтобы выяснить, кто стоит за распространением подобных материалов.