В Волгограде завершилась реставрация монумента «Родина-мать зовет!». ФАН-ТВ

Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводилась впервые за всю историю памятника, возведенного в 1967 году.

В ходе работ были заменены все стальные канаты, которые удерживают скульптуру на опорной плите. Памятник очистили и от наружных загрязнений убрали весь мох и грязь, скопившиеся за все эти годы.

Теперь «Родина-мать» вернула себе былой цвет, разгладились и морщины. Общая длина трещин в бетоне составляла около 13 километров.

Специалистам предстояло демонтировать 30 ярусов строительных лесов высотой 60 метров и весом 270 тонн.

На данный момент скульптура занимает 9 место в списке самых высоких статуй мира. Вместе с установочной плитой ее высота составляет 87 метров, а масса памятника — свыше 8 тысяч тонн.

Торжественное открытие планировали провести в конце апреля, однако перенесли из-за коронавируса на неопределенное время.