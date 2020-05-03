Лена Миро объяснила болезнь Гном Гномыча рождением «от протухших яйцеклеток» Рудковской

Москва, 3 мая. Блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, известного как Гном Гномыч. Девушка обвинила в этом мать ребенка, считая причиной заболевания позднее рождение.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что 7-летний Саша страдает синдромом Аспергера. Пользователи Сети давно обратили внимание на странный взгляд мальчика, частые истерики и неадекватное поведение.

«Я уверена, что детей нужно рожать в 18, а не от протухших яйцеклеток, сперматозоидов и суррогатных матерей. Только в этом случае твой ребенок имеет шансы родиться здоровым», — написала Миро, приведя в пример сына своих знакомых такого же возраста, который «совершенно другой человек», нежели Гном Гномыч.

Светский хроникер считает, что Рудковская на самом деле не желала ребенка, а просто хотела доказать свою фертильность молодому мужу и близким.