Финалистка «Мисс Вселенной» опубликовала неудачный снимок, поддержав девушек с целлюлитом

Москва, 3 мая. Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» Теган Мартин из Австралии решила поддержать неуверенных в себе девушек. По словам девушки, даже после завоевания титула «Мисс Вселенной» она продолжала сомневаться в своей внешности, что вызывало чувство неуверенности в себе.

Мартин опубликовала в своих соцсетях старый снимок, на котором запечатлено, как она позирует у бассейна в купальнике. Модель считает данный снимок неудачным, так как на ее теле можно заметить целлюлит. Девушка опубликовала неудачный снимок в Сети, сопроводив его мудрыми мыслями.

«Я знаю, что среди вас полно девушек, которые стесняются из-за своего целлюлита или растяжек (и я среди вас), но сейчас подходящее время, чтобы все обдумать и взвесить. Нужно решить для себя, что важно, а что нет. Так вот, девочки, целлюлит как раз-таки неважен», — подписала фотографию Мартин.

Подписчики с восторгом восприняли публикацию бывшей обладательницы титула «Мисс Вселенная», отметив, что это достойное поведение для лидера мнений. Поклонники признались, что поступок Теган Мартин вдохновил их, а также заставил задуматься о более серьезных вещах.