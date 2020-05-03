Террористы устроили бунт в подконтрольной курдским боевикам тюрьме в сирийской Хасаке

Дамаск, 3 мая. Бунт вспыхнул в тюрьме «Ас-Сина» сирийского города Хасака, где находятся боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает North Press Agency со ссылкой на местные источники.

По данным СМИ, в районе тюрьмы были замечены интенсивные полеты ВВС США — зафиксировано движение как американских вертолетов, так и беспилотников. Кроме того, к тюрьме уже стягиваются подразделения курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF), которыми и контролируется «Ас-Сина».

SDF sends military reinforcements to the al-Sina'a prison in Hasakah to contain the ISIS insurrection inside the prison.



Hasakah - Jindar Abdulqader - North-Press pic.twitter.com/fOLRIatxKh — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) May 3, 2020

Напомним, еще один бунт в этой тюрьме боевики ИГИЛ устроили в конце марта. Как писали местные СМИ, террористы смогли во время беспорядков выбить окно внутри тюремного здания, захватив при этом весь первый этаж.

Как ранее отметил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт Борис Рожин, у курдских радикалов нет ни возможности, ни желания контролировать членов ИГИЛ, поэтому бунты возможны и в будущем. Кроме того, в тюрьме террористы пребывают в антисанитарных условиях и рискуют заразиться коронавирусом, что и вызывает протесты заключенных.

1 Организация запрещена на территории РФ.