ВМС США и Великобритании провели учения у морских границ России в Арктике

Москва, 3 мая. Военно-морские силы США и Великобритании провели учения у морских границ России в Арктическом регионе.

По данным пресс-службы шестого флота США, в маневрах были задействованы подводные лодки ВМС США и Великобритании. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. Военные США и Великобритании отработали противодействие подводным лодкам условного противника. Военные маневры осуществлялись в северной части Норвежского моря, которая примыкает к норвежско-российской морской границе.

При этом источник в Пентагоне не скрывает, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России. В учебной «охоте» на российские подлодки также были задействованы несколько боевых кораблей. Американские эсминцы «Дональд Кук» (USS (Donald Cook) и «Портер» (USS Porter), а также британское судно обслуживания USNS Supply и фрегат F78 HMS Kent.

Стоит отметить, что ранее посол США в Дании Карла Сэндс заявила, что Вашингтон планирует выделить Гренландии «экономическую помощь» для противодействия растущему влиянию России в Арктике. Планы США вызвали негативную реакцию со стороны властей Дании, которые выразили уверенность, что действия Вашингтона «переходят черту».