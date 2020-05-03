Сестра Жанны Фриске испугала поклонников сильно исхудавшей фигурой

Москва, 3 мая. Подписчики немало поразились свежему фото сестры певицы Жанны Фриске Натальи. Новый снимок девушка выложила на своей странице в Instagram.

Известно, что 34-летняя Наталья Фриске давно ведет усиленную борьбу с лишним весом. Стремление избавиться от килограммов начинает переходить всякие границы. Сейчас девушка весит 65 килограммов при росте в 174 сантиметра и не собирается останавливаться.

На опубликованных кадрах можно увидеть сильные изменения во внешности девушки. Поклонники изумились сильно похудевшей фигуре и испугались за ее здоровье, передает Kp.ru.

«Наташ, не худейте больше...», «Что за фильтр? Сама на себя не похожа. Ты красива, когда естественна», «Прям меняешься с каждым днем», «На Жанну все меньше и меньше похожа», «После того, как вы расстались с Сергеем, ваша внешность сильно изменилась», — заметили подписчики.

Ранее стало известно, как родственники Жанны Фриске устроили шумную вечернику в разгар пандемии коронавируса по случаю дня рождения исполнительницы. Празднества проходили в загородном доме, в том числе в нем участвовали и приглашенные гости. Близкие звезды решились на вечеринку в нарушение режима самоизоляции даже несмотря на то, что глава семейства Владимир Копылов совсем недавно переболел коронавирусом, передает Федеральное агентство новостей.