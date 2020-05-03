МИД Украины похвалил «патриотов» за массовое убийство одесситов в Доме профсоюзов

После шести лет молчания о трагедии 2 мая официальный Киев отважился на некоторые заявления.

В 16.00 об Одессе вспомнил президент. Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших, призвал власти обеспечить объективное и эффективное расследование преступлений. Глава Украины надеется, что граждане страны больше не будут гибнуть во имя идеологических и политических целей.

«Каждый из нас должен сделать все, чтобы такое больше никогда не повторилось», — написал президент на своем telegram-канале.

К сожалению, правильные слова Зеленского с реальностью никак не вяжутся. Зе-команда сделала все, чтобы расследование массовых убийств 2 мая в Одессе не сдвинулось с мертвой точки. Депутаты отказались даже от создания временной следственной комиссии в Раде. Петр Алексеевич Порошенко не велел.

Убийцы остаются на свободе и продолжают «кошмарить» уцелевших идеологических оппонентов. Накануне отсутствие какого-либо прогресса признали в ООН. А сами одесситы давно уже утратили надежду на справедливость.

Тем не менее заявление Зеленского заслужило позитивную оценку той части украинского общества, для которой 2 мая — траурный, а не праздничный день.

«И все-таки времена меняются. Зеленский написал. Труханов повесил черную картинку. Глядишь и доживем», — робко понадеялся журналист Юрий Ткачев.

Благодарен президенту и депутат партии «Слуга народа» Макс Бужанский.

Но ближе к ночи проблески позитива напрочь затмило заявление МИД Украины. Киевские дипломаты обвинили в массовой гибели людей «провокаторов, которые провозглашали сепаратистские и пророссийские лозунги», напавших на участников митинга в поддержку Украины.

«События в Одессе свидетельствуют, что подрывная сепаратистская деятельность в Украине обречена на поражение, поскольку украинские граждане не только не поддерживают т.н. «сепаратистов », но и решительно отвергают любые покушения на соборность нашего государства и сопротивляются террористам и боевикам», — заключили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

И то же выразили соболезнования. Но не родным и близким всех погибших людей, а «в связи с трагедией». Такая формулировка не случайна. Семьям погибших «куликовцев» киевские дипломаты соболезновать не хотят. Это же и есть те самые «террористы», «сепаратисты» и «боевики».

Степень дурости и русофобии этого заявления не удивили. Со времен «победы Майдана» украинские дипломаты только и делают, что соревнуются в недалеких антироссийских заявлениях.

Большего внимания заслуживает резкий контраст между позициями президента и МИД Украины. Если Зеленский, отказавшись от циничного словоблудия, призвал к честному расследованию трагедии, то внешнеполитическое ведомство, по сути, благословило массовое убийство одесситов.

Одним из первых на нелепость такой постановки вопроса указал известный адвокат Андрей Портнов. Он подчеркнул, что если «куликовцы» каким-то образом нарушили закон, то и отвечать должны были по закону.

«Украинский Уголовный кодекс не содержит такого вида наказания, как умышленное убийство путем сожжения по решению секретаря РНБО Парубия и если погибшие совершали противоправные действия, то должны были отвечать только в рамках закона, не предусматривающего массовую смертную казнь без приговора», — написал Портнов в telegram-канале.

Юрист обратил внимание и на политическую составляющую вопроса. МИД Украины, по сути, проигнорировал и опроверг заявление главы государства. Портнов отмечает, что такой диссонанс указывает на полную потерю управляемости страны. По Зеленскому бьют не только дипломаты.

Мэры городов взбунтовались против Киева из-за ситуации вокруг карантина.

Как известно, украинские власти весьма избирательно подошли к вопросу о том, кому можно, а кому нельзя работать в период бушующего карантина. Бизнес, близкий к власти, получил иммунитет от COVID-19. Такое положение дел естественным образом возмутило предпринимателей и простых рабочих, которым попросту не на что жить.

Первым бунтарем оказался мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Городской голова освободил население от ограничительных мер правительства. Из Киева Бондаренко пригрозили уголовными делами. Градоначальник записал видеообращение, в котором прямо заявил о готовности Черкасс сопротивляться Киеву. И заверил президента, что город способен объединить Украину. Казалось бы, подобный демарш требует реакции со стороны главы государства. Но Зеленскому сказать нечего. Он загнан в угол.

«Угрожая кому-то, ты должен: а) быть уверенным в своей правоте; б) быть готовым исполнить угрозу; в) обладать для этого соответствующими инструментами. Зеленский сам себя (без помощи регента, конечно, не обошлось) загнал в цугцванг. Проглотит — балабол и голый король; попробует как-то наказать — получит антипрезидентскую консолидацию общества и полный юридический проигрыш», — пояснил Денис Невядомский.

Выбор действительно не из приятных.