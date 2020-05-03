Вбросами о голодных мигрантах «Радио Свобода» создает почву для межнациональной вражды

Официальное СМИ Конгресса США «Радио Свобода» рассказало о бедственном положении работников-мигрантов, оставшихся в Москве без средств к существованию после того, как закрылись компании общепита и стройки. Автор статьи побеседовал с несколькими рабочими, уроженцами Среднеазиатских республик, приехавшими в Москву на заработки. Они рассказали изданию о своих трудностях и проблемах, упрекнув московское правительство в том, что оно никак не помогает людям выжить.

Корреспондент представил нескольких героев, один из них — Илхом, который приехал из Узбекистана. Молодой человек рассказывает, что с 2019 года находится в России на нелегальном положении — ему закрыли въезд за неоднократное нарушение миграционного законодательства, но он остался в Москве, где и работал сантехником, находя клиентов через знакомых, до того, как случилась пандемия.

Герой не скрывает, что нелегал, что сам решил остаться. Но автор демонстрирует показное сочувствие человеку, который в статусе нелегального мигранта вполне успешно работал и зарабатывал в столице, чтобы показать, как мало власть думает о его базовых правах, что оставила без денег. При этом сам Илхом упоминает, что двое сыновей его учатся в московской школе, то есть нелегальный статус отца их права на образование никак не ущемил.

Тем не менее у героя публикации к мэрии Москвы одни вопросы и претензии — то не учли, что у него в Узбекистане «нет родственников, к которым возвращаться», и все равно вынесли предписание о депортации, то обещали, но так и не выдали сыновьям ноутбук для дистанционного обучения.

О «ксенофобской» московской власти говорили и правозащитники, которые занимаются сейчас проблемами мигрантов. Директор благотворительного фонда «Развитие миграции» Артем Орлов считает, что нужно дать гуманитарную помощь и жилье оставшимся без работы и денег — и легальным, и нелегальным трудовым переселенцам. Он рассказывает, что фонд получает около 500 обращений с просьбой помочь продуктами или иначе и уже появились случаи нападения иностранцев на людей с тележками у супермаркетов, а также у банкоматов.

Видеоролик, приложенный к статье, еще драматичнее. В нем девушка говорит, что купившим билет домой и застрявшим между двумя государствами не помогает никто, кроме мусульманских благотворительных фондов и диаспор, а представители власти только ждут и наблюдают, чтобы отправить на родину «трупы».

Возможно, по замыслу авторов это должно было вызывать у читателя сочувствие к людям, но, судя по реакции комментаторов, вызывало ровно обратную реакцию — еще больше настороженности.

Будто бы извиняясь, корреспондент приводит цитату правозащитницы из признанного иноагентом центра «Гражданское содействие» Валерии Третяк — мол, в криминал пойдут не мигранты, а мужчины с низким уровнем образования, оставшиеся без средств, независимо от их гражданства и этнического происхождения. Но зерно брошено — образ мигранта, поджидающего робкого и привыкшего к спокойствию московского обывателя у супермаркета, уже запал читателям в сознание. Как и замечание, что «россияне относятся к мигрантам как к людям второго сорта». Вероятно, все россияне, кроме авторов и читателей «Радио Свобода».

«Радио Свобода» — издание, которое придерживается традиций либерализма, ценностей толерантности и нетерпимости к дискриминации по национальному и расовому признакам, всегда пишет о проблемах мигрантов в сочувственном ключе, но не забывает показывать бесчеловечность государства.

Героями публикаций «Радио Свобода» становятся не только работники из Средней Азии, но и другие иностранцы. В другом сюжете программы «Человек имеет право» рассказываются истории кубинца, который застрял в «Шереметьево» после отмены рейса и не может добиться от своего посольства никакой помощи, и семьи из Йемена, которая добилась временного убежища, но потеряла сейчас доход. Беженцы, которые не успели получить правовой статус в России, в еще более тяжелой ситуации, рассказывает автор, и они очень боятся заболеть.

Историй много, но тон публикаций один: Россия — бездушное государство, которому наплевать и на своих, и на чужих, столкнувшихся с бедой. Мировому сообществу должно показаться это интересным: в демократических кругах США мигранты и проблемы их жизни бок о бок с недружественным коренным населением — очень популярная тема, и российская редакция не отстает — материалы выходят едва ли не ежедневно.

Где вымысел, где правда, а где людям не повезло с принимающими решение «на местах» — разобраться непросто.

Но и здесь не обходится без противоречий: вчера сообщали, что Москва бросила людей голодать, болеть и прозябать толпой в одной комнате и ничего не сделала, а в статье от 30 апреля сотрудница все того же фонда «Гражданское содейстие» Светлана Ганнушкина говорит обратное: московские власти очень внимательно отнеслись к заболевшему заявителю:

«У нас есть один заявитель, заболевший коронавирусом. Надо сказать, что московские власти с большим пониманием к этому отнеслись, готовы были помогать семье. Семья фактически уже отсидела карантин. Никто больше серьезно не заболел, и, кажется, все выбираются из этого состояния», — сказала она.

Тем не менее все шаги московской мэрии, направленные на помощь этой категории горожан, яростно критикуются и объявляются негодными. Хостелы, где временно поселили рабочих, оставшихся без квартир, назвали «гетто», рассказав о том, как людей там заперли без еды и права выходить на улицу, а они все равно выходят, иначе не выжить. Либералы посвятили этому очень много статей, а штаб Алексея Навального опубликовал видео из московского хостела на ул. Красного маяка, где поселили мигрантов. Один санузел на многих, несчастные люди, которые не могут выйти из помещения, — картинка получилась очень насыщенной подробностями.

Вскоре, правда, выяснилось, что еду мигрантам, которых поселили в хостеле после выявления заражения коронавирусом, выдавали, как и лекарства. Но многие предпочли менять еду на алкоголь, за которым убегали, нарушая карантин, водопровод действительно сломался на одном из этажей, но обитатели хостела сами отказались переезжать на другой, кроме того, они также изводили соседей дебошами, протестуя из-за необходимости изолироваться. Сам Навальный быстро отошел от темы несчастных мигрантов и до сих пор не планирует делать для людей хоть что-то полезное, хотя, как замечали многие, имеет достаточно человеческого ресурса, чтобы организовать сбор и раздачу гуманитарной помощи.

Интересно, что в других странах мира, где беженцев и бездомных также заперли в карантине в общежитиях и соцучреждениях, происходит все то же самое — люди протестуют и требуют их лучше обеспечивать, так происходит в Германии, во Франции, в США. В Греции в лагере для мигрантов, запертом на карантин, и вовсе был пожар. «Радио Свобода» не спешит осуждать демократические правительства, однако всегда радо написать, какие ужасные власть и общество здесь, в России. Но подобные материалы не облегчают жизнь никому — ни иностранцам, ни гражданам страны, а лишь заставляют одних раздражаться на других еще сильнее, способствуя росту напряжения в обществе.