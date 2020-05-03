Доктор Дорофеев объяснил, почему важно носить медицинские маски

Москва, 3 мая. Соблюдение масочного режима сократит число новых случаев коронавируса и обезопасит людей. Об этом рассказал заслуженный врач России Сергей Дорофеев.

Медик настойчиво рекомендует всем россиянам носить медицинские маски. Эта мера позволит сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

«Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным. Я уже не говорю об окружающих», — заявил врач.

Дорофеев напомнил, что заразиться опасной коронавирусной инфекцией очень просто, достаточно пройти мимо носителя инфекции. Если все будут носить маски, то носитель возбудителя инфекции не сможет передать его остальным. Медик отметил, что число заражений растет с каждым днем. Он подчеркнул, что ношение защитной маски является самой простой, но эффективной мерой для борьбы с распространением вируса, передает телеканал «360».

«У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: «Не ходите, ну если ходите, хотя бы соблюдайте правила». Но можно дождаться ситуации, когда власть скажет: «Все, теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией», — подытожил врач.

Напомним, что с 12 мая в Московской области начнет действовать масочный режим. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что горожанам придется научиться жить в новых условиях для обеспечения собственной безопасности.