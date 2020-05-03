Цеков объяснил, как надежный Рунет поможет защитить правду о Великой Отечественной войне

Москва, 3 мая. Надежный Рунет пресечет попытки Запада переписать историю и сохранить правду о Второй мировой войне, заявил сенатор комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Посольство США в Будапеште анонсировало конкурс грантов на реализацию проектов, которые направлены на «правдивое признание» событий Второй мировой войны. В американской дипмиссии отметили, что внимание будет уделено послевоенному периоду и «тирании Советского Союза». Кроме того, проекты будут превозносить трансатлантическое сообщество и его роль в победе над фашизмом.

В российском посольстве назвали проект США попыткой переписать историю Второй мировой войны и умалить роль СССР.

По словам Цекова, после распада СССР американские политики впали в эйфорию, им стало казаться, что теперь США навсегда и безраздельно главенствуют в мировой политике. Однако им приходится спуститься с небес на землю, ведь Россия остается центром силы, и Вашингтон вынужден с ней считаться.

«Американские политики стремятся придать России образ всемирного зла, тирана, захватчика и агрессора», — отметил Цеков в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Сенатор отметил, что Россия приняла единственное верное решение в ситуации, когда историю стремятся переписать, — предоставить на суд любого обывателя исторические документы.

«Наличие таких материалов в свободном доступе позволит в считанные минуты опровергнуть любые вбросы Госдепа США, заказы от фонда Сороса. Ведь историческая справка четко покажет: в указанный период времени на определенном участке фронта произошли конкретные события», — подчеркнул Цеков.

Сенатор обратил внимание, что архивы должны быть защищены. Закон о «надежном Интернете» обеспечит функционирование российских интернет-ресурсов даже в случае внешней угрозы.

«Все мы знаем, как работает пресловутая «Википедия» – этот сайт уже стал инструментом пропаганды США <…> Роль нашей страны в победе над фашизмом намеренно умаляется, жертвы – преуменьшаются. Именно поэтому очень важно, чтобы российский архив о Второй Мировой хранился в условиях суверенного Рунета», — напомнил эксперт.

Свой вклад в дезинформацию вносят и YouTube с Facebook. Платформы не скрывают, что проводят исключительно проамериканскую политику, а все, что не угодно идеологии США, нещадно удаляется и блокируется.