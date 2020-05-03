Самолет-разведчик ВМС США был замечен у побережья Ливии неподалеку от Триполи

Триполи, 3 мая. Самолет военно-морских сил (ВМС) США Lockheed EP-3E Aries II совершил разведывательный полет вдоль западного ливийского побережья неподалеку от столицы североафриканского государства — Триполи. Об этом сообщил интернет-ресурс Itamilradar.com.

Известно, что американский самолет-разведчик, являющийся модификацией P-3 Orion, совершил взлет с авиабазы Суда Бей, расположенной неподалеку от греческого острова Крит. Здесь находится крупнейшая военно-морская база Североатлантического альянса и флота Греции в Восточном Средиземноморье.

Напомним, боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают совершать нападения на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара, несмотря на призыв международного сообщества и Палаты представителей Ливии прекратить боевые действия на период священного для мусульман месяца Рамадан. Кроме того, протурецкие вооруженные группировки ПНС, состоящие по большей части из сирийских наемников, завербованных Анкарой, регулярно терроризируют мирное население Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об официальном отказе триполитанского режима Файеза Сарраджа соблюдать перемирие. При этом командование Ливийской национальной армии (ЛНА) в одностороннем порядке ввело режим прекращения боевых действий, продолживший гуманитарное перемирие, неоднократно нарушаемое боевиками незаконных вооруженных формирований ПНС.