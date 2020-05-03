В Финляндии уверены, что фильм «Шугалей» покажет реальную картину происходящего в Ливии

Москва, 3 мая. Российский фильм «Шугалей», который 1 мая вышел на экраны, позволит мировой общественности сделать правильные выводы о происходящем в Ливии. Об этом заявил финский политолог Йохан Бекман.

Сюжет фильма, который основан на реальных событиях, строится на истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В 2019 году они были похищены террористами ПНС в Ливии. В настоящее время россияне содержатся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», которая контролируется боевиками местных бандформирований.

«Я думаю, что Ливия — это сверхважно сейчас и раньше тоже. Это очень опасный пример того, как страна рухнула. Итоги Ливии должны стать уроком для других государств о том, что может случиться», — пояснил Бекман.

Он также добавил, что фильм «Шугалей» является расследованием реальных событий, в результате которых российские социологи стали заложниками террористов на территории Ливии. Политолог отметил, что данный фильм позволит миру увидеть правду и сделать правильные выводы о происходящем в Ливии, передаетiReactor.

«Фильмы вроде «Шугалея» нужны, поскольку важно в реальном времени наблюдать за происходящим и делать верные выводы, — добавил Бекман.

В настоящее время российские дипломаты предпринимают все возможное для освобождения социологов.