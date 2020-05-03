ВОЗ порекомендовала властям Ливии создать дополнительную лабораторию на юге страны

Женева, 3 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала противоборствующие стороны в Ливии сохранять бдительность ввиду угрозы распространения пандемии COVID-19. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

«Сейчас не время снижать нашу настороженность. Низкие цифры, о которых сообщают, не должны вводить нас в заблуждение о безопасности. Ливия находится на ранних стадиях пандемии и еще не достигла пика инфекции. Пока тестирование не станет более распространенным, невозможно будет определить степень и географическое распространение заболевания», — утверждает представитель ВОЗ в Ливии Элизабет Хофф.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что до настоящего времени в стране было проведено 1802 теста на наличие коронавируса. Из подтвержденных 61 случаев инфицирования два человека умерли, 18 выздоровели, а остальные все еще находятся на лечении. Большая часть инфицированных проживает непосредственно в Триполи — 46 больных, на втором месте Мисурата — 10 пациентов, следующий по списку Бенгази — четверо заболевших, и еще один инфицированный в Сурмане.

В ВОЗ порекомендовали противоборствующим сторонам в Ливии поработать над доступностью тестирования COVID-19 путем создания дополнительной лаборатории на юге страны и, таким образом, увеличить охват пациентов с гриппоподобными заболеваниями и ОРВИ в тяжелой форме.

«Адекватные, регулярные поставки наборов для тестирования будут необходимы. Улучшение эпиднадзора и расследования заболеваний, в том числе среди мигрантов, и отслеживание контактов также являются важными инструментами для информирования и стимулирования ответных мер на вспышку», — говорится в тексте заявления ВОЗ.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари в своих заявлениях неоднократно заявлял о том, что все случаи заражения COVID-19 в Ливии — привозные.

Напомним, Турция продолжает снабжать так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии боевиками из сирийского Идлиба, перебрасывая их в Триполи и Мисурату воздушными и морскими путями через Анкару и Стамбул. При этом за прошедшие сутки в Турции коронавирусом заболели 1 983 человека, 78 из которых скончались. Вместе с иностранными наемниками турецкие вербовщики привозят в Ливию COVID-19, что послужило причиной остановки транспортного сообщения соседствующих с Триполи и Мисуратой городов и районов. «Пункты приема» боевиков из Турции стали очагом распространения коронавирусной инфекции.